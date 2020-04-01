Экономические последствия из-за COVID-19: Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Европейской комиссии предложили ввести сокращенный рабочий день.

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.

"Цель этой инициативы – помочь странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов... Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантинных ограничений", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на странице в Twitter.

Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, которые его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.

Как сообщалось ранее, мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является тяжелейшим со времен Второй мировой войны.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.