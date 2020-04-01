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Экономические последствия из-за COVID-19: Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день

Экономические последствия из-за COVID-19: Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день
18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Европейской комиссии предложили ввести сокращенный рабочий день.

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса. 

"Цель этой инициативы – помочь странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов... Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантинных ограничений", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на странице в Twitter.

Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.

Карантин в Украине: Кабмин ужесточил ограничительные меры

Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, которые его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.

Как сообщалось ранее, мировой кризис, вызванный пандемией нового типа коронавируса, является тяжелейшим со времен Второй мировой войны.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

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Украина, ЕС, Работа, Карантин, Коронавирус.
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