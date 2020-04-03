В Польше - свыше 500 новых случаев COVID-19

Новости мира:За сутки в Польше зафиксировали 14 новых смертей из-за коронавирусной инфекции.

Количество инфицированных COVID-19 в Польше за прошедшие сутки, 2 апреля, выросло на 516 человек и составляет сейчас 3149. За последние 24 часа в РП от коронавируса умерли 14 человек, а общее количество летальных случаев составляет 59.

Об этом в Twitter информирует министерство здравоохранения Польши.

"Общее число инфицированных коронавирусом составляет 3149 человек, из них 59 человек умерли. Все случаи положительные, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении министерства.

По информации министерства, в Польше уже проведено 67 тыс. лабораторных тестов на наличие коронавируса, в частности за последние сутки - 5,7 тыс.

В Польше по состоянию на 3 апреля в больницах находятся 2158 человек с коронавирусом, более 174 тыс. - на карантине, свіше 44 тыс. - под санитарно-эпидемиологическим надзором.

В мире по состоянию на утро 3 апреля зафиксировано 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.