Во Франции у 600 военных обнаружили коронавирус

Новости мира:У 600 французских военных нашли коронавирус.

Во Франции коронавирус обнаружили у 600 военнослужащих.

Об этом в интервью группе региональных изданий Ebra сообщила министр вооруженных сил страны Флоранс Парли.

"У нас 600 военнослужащих, инфицированных COVID-19. Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию и, в соответствии с этим, адаптируем наши действия", - сказала глава оборонного ведомства Франции.

Вместе с тем она подчеркнула, что такая ситуация не имеет негативного эффекта на оперативные возможности вооруженных сил.

Французские военнослужащие активно вовлечены в борьбу с эпидемией коронавируса. Военные силы и средства, включая самолеты и вертолеты, участвуют в эвакуации пациентов. В некоторых регионах страны развернуты военные полевые госпитали.

По состоянию на вечер 3 апреля, во Франции зафиксировано 64 338 случаев COVID-19; 6 507 человек умерли.

В мире сейчас подтверждено 1 162 297 случаев COVID-19, из них 62 444 летальных, 241 742 человек выздоровели.