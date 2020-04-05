Коронавирус понемногу "покидает" Австрию

Новости мира:В Австрии коронавирус идет на спад, правительство планирует ослабить карантин.

Власти Австрии фиксируют тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

В воскресенье, 5 апреля, зафиксирован рекордно низкий рост выявленных случаев заражений: за сутки количество новых больных COVID-19 составляла 11 767.

Сутки тому назад было 11 525, то есть, увеличение на 354 новых случая, что означало рост на 3,17% . В целом же средний показатель роста числа инфицированных за последние четыре дня составил 3,66%.

Постепенное уменьшение количества новых заражений наблюдается с 12 марта - в то время в Австрии было выявлено более 300 больных COVID-19 и суточный рост составил около 46%.

Учитывая эту тенденцию правительство Австрии заявило о возможности ослабления некоторых ограничений и поэтапного открытия предприятий торговли.

Как заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, эксперты проанализируют все данные, и в понедельник, 6 апреля, власти сообщит, будет ли постепенное открытие магазинов.

При этом, по мнению канцлера, ограничительные меры все еще необходимы. Постепенное снятие ограничений должно происходить с соблюдением мер по предотвращению новых вспышек заражения - ношением масок, соблюдением дистанции, массовым тестированием.