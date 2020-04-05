Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта: Кличко озвучил условие
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта
Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)
Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли: причина
Сейсмологи зафиксировали снижение вибрации Земли: причина

Коронавирус понемногу "покидает" Австрию

Коронавирус понемногу "покидает" Австрию
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии коронавирус идет на спад, правительство планирует ослабить карантин.

Власти Австрии фиксируют тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

В воскресенье, 5 апреля, зафиксирован рекордно низкий рост выявленных случаев заражений: за сутки количество новых больных COVID-19 составляла 11 767.

Сутки тому назад было 11 525, то есть, увеличение на 354 новых случая, что означало рост на 3,17% . В целом же средний показатель роста числа инфицированных за последние четыре дня составил 3,66%.

Эпидемия сбавляет обороты: в Германии третий день подряд падают темпы распространения Covid-19

Постепенное уменьшение количества новых заражений наблюдается с 12 марта - в то время в Австрии было выявлено более 300 больных COVID-19 и суточный рост составил около 46%.

Учитывая эту тенденцию правительство Австрии заявило о возможности ослабления некоторых ограничений и поэтапного открытия предприятий торговли.

Как заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, эксперты проанализируют все данные, и в понедельник, 6 апреля, власти сообщит, будет ли постепенное открытие магазинов.

Еще в одной европейской стране улучшается ситуация с COVID-19

При этом, по мнению канцлера, ограничительные меры все еще необходимы. Постепенное снятие ограничений должно происходить с соблюдением мер по предотвращению новых вспышек заражения - ношением масок, соблюдением дистанции, массовым тестированием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
02 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
За пределы Солнечной системы: NASA работает над новым телескопом
За пределы Солнечной системы: NASA работает над новым телескопом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь