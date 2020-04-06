В Шотландии за нарушение карантина чиновника отправили в отставку

Новости мира:Кэтрин Колдервуд нарушила карантин, за что и поплатилась должностью.

Главврач Шотландии вынуждена была подать в отставку из-за того, что двумя поездками к своему второму дому нарушила режим карантина.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Главный медицинский чиновник Шотландии Кэтрин Колдервуд ушла в отставку после того, как нарушила карантин во время посещения своего второго дома", - говорится в сообщении.

Чиновница ранее извинилась на телевидении после того, как получила полицейское предупреждение из-за двукратного посещения своей семейной загородной усадьбы, расположенной более чем в 40 милях от ее основного дома.

Ее поддержала первый министр никола Стерджен, которая сказала, что Колдервуд сделала ошибку, но должна остаться на своей должности.

Как известно, сама Колдервуд ранее неоднократно призывала общественность оставаться дома, чтобы спасти жизнь и защитить систему здравоохранения.

В Великобритании количество людей, заразившихся коронавирусом, по состоянию на воскресенье выросло до 47 806. Умерли от коронавирусной болезни в этой стране уже 4934 человека. Среди заболевших - премьер-министр страны Борис Джонсон, который по состоянию на понедельник находится на госпитализации.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 274 376 - в том числе 69 480 летальных случаев, 264 838 человек выздоровели.