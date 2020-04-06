Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

В Шотландии за нарушение карантина чиновника отправили в отставку

В Шотландии за нарушение карантина чиновника отправили в отставку
13:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Кэтрин Колдервуд нарушила карантин, за что и поплатилась должностью.

Главврач Шотландии вынуждена была подать в отставку из-за того, что двумя поездками к своему второму дому нарушила режим карантина.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Главный медицинский чиновник Шотландии Кэтрин Колдервуд ушла в отставку после того, как нарушила карантин во время посещения своего второго дома", - говорится в сообщении.

В Венгрии парковки на время эпидемии будут бесплатными

Чиновница ранее извинилась на телевидении после того, как получила полицейское предупреждение из-за двукратного посещения своей семейной загородной усадьбы, расположенной более чем в 40 милях от ее основного дома.

Ее поддержала первый министр никола Стерджен, которая сказала, что Колдервуд сделала ошибку, но должна остаться на своей должности.

Как известно, сама Колдервуд ранее неоднократно призывала общественность оставаться дома, чтобы спасти жизнь и защитить систему здравоохранения.

"Эти приросты очень быстрые": в Польше ожидают пика COVID-19

В Великобритании количество людей, заразившихся коронавирусом, по состоянию на воскресенье выросло до 47 806. Умерли от коронавирусной болезни в этой стране уже 4934 человека. Среди заболевших - премьер-министр страны Борис Джонсон, который по состоянию на понедельник находится на госпитализации.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 274 376 - в том числе 69 480 летальных случаев, 264 838 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шотландия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Кэтрин Колдервуд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
03 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь