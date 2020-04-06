"Эти приросты очень быстрые": в Польше ожидают пика COVID-19

Новости мира:Польша, похожая на Украину в противодействии COVID-19, ожидает пика заболевания в мае-июне.

Польша ожидает пика заболеваемости, вызванного коронавирусом, в мае-июне.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24.

"Ситуация, особенно в Западной Европе, вызывает очень много беспокойства. Мы видим, как растет количество больных в Западной Европе. Мы видим, что эти приросты очень быстрые", - сказал он в Сейме.

По словам премьера, неоправданный оптимизм - это неправильный подход.

"Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию, выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавирусом. Пик заболеваемости еще впереди - где-то в мае-июне", - заявил Моравецкий.

Следует отметить, что Польша и Украина практически одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

"Мы должны, борясь с эпидемией, одновременно пытаться строить новую модель экономической жизни для того, чтобы экономика пострадала как можно меньше", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша увеличит ежедневные объемы тестирования на COVID-19.

Премьер отметил, что Польша заключила контракт на 800 тыс. тестов на коронавирус.

"150 тыс. доступны, 150 тыс. - уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше", - сообщил он. По его оценкам, запас тестов "огромный".

"Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы", - отметил Моравецкий.