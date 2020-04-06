COVID-19: Греция принимает дополнительные меры на двух туристических островах

Новости мира:На туристических островах Греции Миконос и Санторини ввели строгий карантин.

Греческое правительство ввело более строгие карантинные меры на островах Миконос и Санторини, которые являются одними из главных туристических направлений страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"В частности, для жителей острова Миконос вводится общий комендантский час с 20:00 до 8:00; жителям больше не разрешается посещать свадьбы, только похороны и только для ближайших родственников умерших. В семьях, где родители разведены, тому из родителей, который не имеет опеки над детьми, не будет разрешено посещать детей. Жители больше не могут покидать свои дома, чтобы навестить больного или уязвимого к болезни члена семьи, эту роль на себя возьмут муниципальные власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям Миконоса не разрешат выходить из дома для физических упражнений, даже индивидуально или в парах, как это разрешено на остальной территории Греции.

Впрочем, им разрешено выгуливать собаку в течение 15 минут - и только в квартале вокруг дома. Также в супермаркетах вводят более строгие, чем обычно, меры по контролю за количеством людей.

В то же время, на острове Санторини все строительные работы будут приостановлены.

Вышеупомянутые меры действуют с утра понедельника в течение 14 дней, после чего будут пересмотрены.

По данным сайта Worldometer, в Греции зафиксировано 1 735 случаев коронавируса и 73 смерти.

Всего в мире заражены коронавирусом 1 274 527 человек, из них 264 838 выздоровели, 69 487 - умерли.