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Во Франции готовятся к антирекорду экономического роста

Во Франции готовятся к антирекорду экономического роста
10:01 Сегодня Телеграф

Новости мира:Правительство Франции прогнозирует худшие с 1945 года показатели экономического роста страны.

Показатели экономического роста во Франции в этом году будут худшими с конца Второй мировой войны.

С таким заявлением в понедельник выступил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр на заседании сенатского комитета по экономическим вопросам, сообщает телеканал Francetvinfo.

"Худший показатель роста, которого достигла Франция с 1945 года, был в 2009 году, после большого финансового кризиса 2008 года, и составил 2,2% ВВП. Наверное, в этом году мы будем гораздо ниже этой границы", - сказал министр.

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По его словам, новая фискальная политика, рассчитанная на пятилетний период, не изменит экономическую ситуацию, вызванную эпидемией СOVID-19.

"Нецелесообразно стремиться перезапустить экономическую машину путем повышения налогов. Принцип понятен: мы не считаем, что повышение налогов является лучшим способом стимулировать экономический рост", - отметил Ле Мэр.

Вместе с тем он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться осенью, когда будет рассматриваться законопроект о бюджете на 2021 год.

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Ранее эксперты Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) отмечали, что остановка производства и закрытие учреждений в связи с пандемией коронавируса будет стоить европейским экономикам сотни миллиардов евро. Франция, по данным Ifo, за два месяца частичного закрытия компаний потеряет от 176 до 298 миллиардов евро, от 7,3 до 12,3 процентных пункта экономического роста; за три месяца убытки достигнут уже от 247 до 436 миллиардов евро. Одна неделя продления карантина во Франции наносит ущерб от 18 млрд до 35 млрд евро.

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Франция, Экономический рост, Коронавирус, Бруно Ле Мэр, COVID-29.
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