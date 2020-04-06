Пандемия: во Франции за день скончались более 800 человек

Новости мира:Во Франции за сутки от коронавируса скончалось 833 человека.

Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, заражённых новым типом коронавируса, сообщает минздрав страны.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.

Напомним: