Пандемия: во Франции за день скончались более 800 человек

Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, заражённых новым типом коронавируса, сообщает минздрав страны.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.
Напомним:
В Чехии планируют убрать часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Власти Норвегии заявляют, что они контролируют ситуацию с коронавирусом.
В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд,
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС.
Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии Covid-19 планируется продлить на месяц.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии.