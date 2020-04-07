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Поддержка экономики: Италия поможет бизнесу

Поддержка экономики: Италия поможет бизнесу
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джузеппе Конте рассказал, что правительство Италии одобрило план помощи бизнесу на €400 миллиардов.

Италия в понедельник утвердила новый пакет экономических мер, включая ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на ссуды и инвестиции, на сумму 400 миллиардов евро для помощи бизнесу.

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в понедельник вечером, сообщает Politico.

"С помощью указа, который мы только что приняли, мы даем немедленную ликвидность в размере 400 миллиардов евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес", - сказал Конте.

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По словам министра финансов Роберто Гуалтьери, Рим будет гарантировать до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 миллиардов евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE. Дополнительные 200 миллиардов евро были выделены для гарантии на поддержку экспорта.

Компаниям, которые пользуются гарантированными государством кредитами, не позволят распределять дивиденды между акционерами.

Гуалтьери заявил, что новая система гарантий заработает "в ближайшие дни".

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Указ также расширяет сферу применения существующих инструментов проверки инвестиций для защиты стратегических предприятий от иностранных поглощений.

Конте отметил, что полномочия по мониторингу иностранных поглощений будут распространены на такие секторы, как банковское дело, страхование, энергетика, транспорт, водоснабжение, здравоохранение, безопасность пищевых продуктов, искусственный интеллект и робототехника.

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Все по теме:

Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Джузеппе Конте, Covid-19.
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