Франция ввела разрешения для въезда в страну

Начиная с 8 апреля все въезжающие на территорию Франции должны иметь специальное разрешение, которое указывает причины и цели визита.
Соответствующее распоряжение МВД Франции обнародовано на сайте министерства и на его странице в Twitter.
"Ограничение доступа на территорию Франции устанавливаются в рамках чрезвычайного положения. С 0:00 8 апреля все приезжие обязаны иметь удостоверения согласно ситуации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, документ можно получить по следующему электронному адресу.
Вводится три вида разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за границы, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.
"Если вы приезжаете из-за границы на заморские территории, на въезде вас ожидает санитарный контроль, в рамках которого вас могут поместить на карантин в специальное учреждение", - уточнили в МВД Франции.
#Covid19 | Des restrictions d'accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d'avoir l'attestation correspondant à sa situation.
https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP
— Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020
Решение об обязательных въездных удостоверениях принято в соответствии с законом Франции о чрезвычайном санитарное положении, введенном 24 марта сроком на два месяца.
Как сообщалось, Франция стала четвертой страной, которая перешагнула порог в 10 тысяч летальных случаев - после Италии, Испании и США. По последним данным, во Франции зафиксировано 10 328 смертей от Covid-19: 7091 в больницах и 3237 - в домах для людей преклонного возраста.
В целом во Франции подтверждено 109 069 случаев коронавируса.