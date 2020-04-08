Франция ввела разрешения для въезда в страну

Новости мира:С 8 апреля, все люди, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита.

Начиная с 8 апреля все въезжающие на территорию Франции должны иметь специальное разрешение, которое указывает причины и цели визита.

Соответствующее распоряжение МВД Франции обнародовано на сайте министерства и на его странице в Twitter.

"Ограничение доступа на территорию Франции устанавливаются в рамках чрезвычайного положения. С 0:00 8 апреля все приезжие обязаны иметь удостоверения согласно ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ можно получить по следующему электронному адресу.

Вводится три вида разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за границы, а также для перемещения с французской материковой территории в заморские владения.

"Если вы приезжаете из-за границы на заморские территории, на въезде вас ожидает санитарный контроль, в рамках которого вас могут поместить на карантин в специальное учреждение", - уточнили в МВД Франции.

#Covid19 | Des restrictions d'accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d'avoir l'attestation correspondant à sa situation.

https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020

Решение об обязательных въездных удостоверениях принято в соответствии с законом Франции о чрезвычайном санитарное положении, введенном 24 марта сроком на два месяца.

Как сообщалось, Франция стала четвертой страной, которая перешагнула порог в 10 тысяч летальных случаев - после Италии, Испании и США. По последним данным, во Франции зафиксировано 10 328 смертей от Covid-19: 7091 в больницах и 3237 - в домах для людей преклонного возраста.

В целом во Франции подтверждено 109 069 случаев коронавируса.