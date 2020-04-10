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COVID-19: Джонсон идет на поправку

COVID-19: Джонсон идет на поправку
21:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На Даунинг-стрит сообщили, что состояние Джонсона все лучше, он может ходить.

Борис Джонсон начал ходить после того, как его перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр смог недолго походить в промежутках между отдыхом, что предусмотрено в рамках мер, направленных на его выздоровление", - заявили на Даунинг-стрит.

Отец премьера Стэнли Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что его сыну потребуется время, чтобы вернуться к работе.

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"Ему нужно время. Я не верю, что можно перенести это и сразу вернуться на Даунинг-стрит, взять дела в свои руки без периода восстановления", - сказал Джонсон-старший.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что Борис Джонсон поправляется.

"Я очень рад сообщить, что состояние премьер-министра продолжает улучшаться", - заявил министр на ежедневном брифинге.

Хэнкок подчеркнул, что в больнице премьеру оказывают лучшую помощь, как и любому другому гражданину Великобритании.

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Министр попросил британцев воздержаться от прогулок в пасхальные выходные, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.

"Неважно, насколько заманчива погода, как заманчиво выглядит пляж или парк, нам нужно оставаться дома", - сказал он.

По словам Хэнхока, за сутки в Великобритании скончались 980 человек, заболевших COVID-19, общее число жертв коронавируса достигло 8 958 человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 70 тыс.

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Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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