Пандемия коронавируса: Ирландия продлевает карантин

Новости мира:В Ирландии до 5 мая продлевают связанные с коронавирусом ограничения.

Ирландия продлевает на три недели связанные с коронавирусом ограничения и отменяет выпускные экзамены в средней школе, сообщает в пятницу газета The Guardian.

"Многие из нас хотели бы знать, когда все вернется к норме. Но никто не знает наверняка, когда это случится", - заявил премьер страны Лео Варадкар на брифинге в Дублине.

Введенные две недели назад ограничения изначально были запланированы до 12 апреля, теперь они продлены до 5 мая.

В Ирландии нарушения ограничений на передвижение и публичные собрания могут повлечь за собой штраф размером в 2,5 тыс. евро и лишение свободы сроком до шести месяцев.

Собрания людей в общественных местах ограничены до групп максимум в четыре человека. Не работают не жизненно важные магазины, театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии работают только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Жителям можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

Ранее известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить 1 млн евро на покупку защитных средств для медиков и медперсонала в Ирландии, которые работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами. Ранее Макгрегор также опубликовал видеообращение, в котором призывал ирландцев серьезно отнестись к вопросу самоизоляции и карантина.

Заражение выявлено у 6,5 тыс. ирландцев, скончались 263 человека.