В Бельгии продолжает расти количество зараженных COVID-19

Новости мира:Количество зараженных коронавирусом в Бельгии уже более 26 тысяч.

За прошлые сутки в Бельгии были подтверждены еще 1684 случая заболевания COVID-19, что увеличило общее количество инфицированных с начала пандемии в этой стране до 26 667.

Об этом со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии сообщает издание "The Brussels Times".

"Тесты на COVID-19 оказались положительными у 1684 человек. 915 проживают во Фландрии, 570 – в Валлонии, 178 – в Брюсселе, министерство не имеет данных о месте проживания еще 21 человека. Общее количество случаев заболевания в Бельгии с начала пандемии составляет 26 667", - говорится в публикации.

В течение прошлых 24 часов были госпитализированы 462 человека, 404 выздоровели и их выписали из больницы. Общее количество пациентов в бельгийских больницах с COVID-19 – 5 610, из них 1278 находятся в отделениях интенсивной терапии.

За сутки из-за коронавируса умерли еще 325 человек. Поступили дополнительные сообщения о 171 смерти от COVID-19 во Фландрии, произошедшей в период с 18 по 31 марта. Таким образом, количество погибших в Бельгии составляет 3019 человек с начала пандемии COVID-19.

"Сейчас период нескольких религиозных праздников. Для многих из нас они связаны с семейными традициями и встречами. К сожалению, ситуация будет другой в этом году. Мы призываем каждого проявить понимание и продолжать соблюдать ограничительные меры. Сейчас не то время, когда можно посещать родителей или встречаться с друзьями", - приводит издание слова спикера кризисного центра Бельгии Ивеса Стивенса (Yves Stevens).

Религиозные места будут открыты, но при этом будут соблюдаться правила относительно физической дистанции между людьми. Массовые пасхальные службы в стране отменены, поэтому люди будут отмечать Пасху преимущественно в собственных домах.