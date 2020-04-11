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В Италии продлили ограничительные меры

В Италии продлили ограничительные меры
00:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Италии продлят меры, которые ввели из-за коронавируса.

Власти Италии продлят ограничительные меры, введенные по всей стране из-за распространения коронавируса, до 3 мая, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы продляем ограничительные меры до 3 мая. Это сложное, но необходимое решение", - заявил Конте в ходе пресс-конференции.

Конте заявил, что уже с 14 апреля в Италии могут возобновить работу магазины канцтоваров, книжные магазины и магазины товаров для детей, если они обеспечат все необходимые правила безопасности для посетителей.

Решению о продлении ограничительных мер в Италии предшествовало совещание в резиденции премьера - Палаццо Киджи.

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Конте заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия сможет перейти к восстановлению активности, но отметил, что все зависит от того, как проявят себя итальянцы.

"Мы должны и дальше соблюдать правила, даже в эти праздничные дни", - сказал Конте.

Италия ввела ограничения на передвижения граждан в начале марта. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

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Италия, Коронавирус, Джузеппе Конте, COVID-2020.
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