Мировая пандемия: В МИД отчитались о ситуации с украинцами, болеющими за границей

За рубежом 17 гражданам Украины удалось выздороветь от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины, посвященной оперативной информации о COVID-19 в мире, в Facebook.
В частности, в Доминиканской Республике и Японии инфекцию победили - по 4 украинца, в Польше и Италии - по 2, в Великобритании, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, в ФРГ - по одному.
По данным МИД, пять наших соотечественников за рубежом умерли от коронавируса.
Также сообщается, что в рамках системы "Защита" 14 624 украинца обратились за помощью в дипломатические учреждения за рубежом.
По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Напомним:
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