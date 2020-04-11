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В Грузии увеличилось число зараженных COVID-19

В Грузии увеличилось число зараженных COVID-19
10:47 Сегодня Телеграф

Новости мира:Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 236

За истекшие сутки в Грузии число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 16 человек, достигнув 236.

Об этом сообщил в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 672 человек, под наблюдением врачей в стационарах 373 пациента. Выздоровели 54 пациента, скончались трое.

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Накануне был закрыт на карантин Лентехский район Грузии, где медики выявили нескольких местных жителей с заражением коронавируса. Ранее на карантин были закрыты Марнеульский и Болнисский района, в которых проживают около 200 тысяч человек.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария не исключил продления чрезвычайного положения в стране, действующего с 21 марта по 21 апреля. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в течение ближайшей недели", - сказал Гахария журналистам.

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Грузия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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