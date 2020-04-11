Испанская эпидемия: В стране уже более 16 тыс человек умерли от COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количество зараженных достигло отметки в 161 000 человек.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 510 человек, в общем погибли более 16,3 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 161 тысячи человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 830 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 16 353 человека (в том числе за сутки — 510, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 59 109 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (45,8 тысяч человек) и Каталония (32,9 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (93 случаев) и Мелилья (98 случаев).

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.