Британская эпидемия: В стране за сутки от коронавируса умерли более 900 человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии медики за сутки зафиксировали более 900 смертей от инфекции.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 917 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по данным на утро 11 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 334 тыс. 974 человека.

Сейчас результаты тестов известны относительно 269 тыс. 598 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 78 тыс. 991 человека. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 233 человека.

Последние данные по смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 10 апреля - 9 тыс. 875 летальных случаев.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.