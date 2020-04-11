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Бельгия собирается наладить собственное производство масок

Бельгия собирается наладить собственное производство масок
23:01 Сб, 11 Апрель 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Бельгия сможет запустить собственное производство масок.

Бельгия собирается запустить собственное производство масок.

Об этом объявил министр по цифровых вопросов, телекоммуникаций и почтовой связи Филипп де Баккер, возглавляющий также рабочую группу по обеспечению страны медсредствами в связи с пандемией коронавируса, сообщает De Morgen.

Филипп де Баккер сообщил, что страна в партнерстве с двумя фламандскими компаниями запустит собственное производство хирургических масок. По его словам, такой договоренности достигли вчера вечером.

"Мы достигли согласия и можем подписать контракт в любой момент, - отметил де Баккер. - Я очень доволен, потому что это дает нам уверенность на ближайшее и дальнейшее будущее. Я счастлив, что мы сможем запустить собственное производство масок во Фландрии и будем уверены в их качестве ", - рассказал он.

Минобороны Турции наладило производство средств защиты против коронавируса

Толчком к такому решению стала ситуация, когда 3 миллиона приобретенных Бельгией у китайского производителя масок типа FFP2 оказались ненадлежащего качества.

По словам директора одной из компаний, участвующих в проекте, на первых этапах возможно будет производить около 1 миллиона хирургических масок в неделю. По результатам исследования рабочей группы под руководством де Баккера, стране в течение ближайшего месяца потребуется около 15 миллионов хирургических масок и 3 миллиона масок типа FFP2.

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Бельгия, Маски, Коронавирус, COVID-2020, Филипп де Баккер.
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