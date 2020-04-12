"Пандемия - это не война": Штайнмайер призвал к совместной борьбе с COVID-19

Новости мира:Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к солидарности в борьбе с коронавирусом.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к солидарности, к тому, чтобы не замыкаться в себе на фоне пандемии, не соревноваться между собой, а помогать друг другу и вместе победить вирус.

Об этом он заявил в речи-поздравлении, провозглашенной накануне Пасхи, 11 апреля.

"Пандемия - это не война. Это не нации против наций, не солдаты против солдат. Это испытание нашей человечности. Это пробуждает в людях самое худшее и самое лучшее. Давайте покажем друг другу лучшее в нас!", - призвал Штайнмайер.

Ситуация ставит людей перед выбором: то ли они совместно ищут выход, возвращаются обратно в изоляцию и движутся в одиночку, отметил немецкий лидер. Он отметил важность делиться всеми знаниями и исследованиями, чтобы можно было быстрее получить вакцину и лекарство против болезни, и гарантировать, что даже самые бедные страны будут иметь к ним доступ, страны, которые являются наиболее уязвимыми.

По его словам, солидарность, которую люди демонстрируют ежедневно, будет нужна еще больше в будущем. Ведь после этого кризиса общество будет другим, и немцы должны стать обществом с большим доверием, с большим уважением друг к другу и большей уверенностью.

Во всем мире по состоянию на 19 часов насчитывается 1 733 943 подтвержденных случаев коронавирус, 106 518 летальных случаев и 392 843 случаи выздоровления от недуга.