В мире уже более 400 тыс человек выздоровели от коронавируса

Новости Украины:В мире продолжает расти число выздоровевших от коронавируса COVID-19.

В мире насчитывается более 400 тыс. человек, успешно завершивших курс лечения от коронавируса COVID-19, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такие данные.

По его информации, к настоящему времени на нашей планете официально зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения, причем 108 178 заболевших скончались, а 400 760 - уже поправились.

Эксперты неоднократно отмечали, что такие данные - довольно относительные, потому что речь идет исключительно об подтвержденных медиками случаях заражения. В реальности же коронавирусом, вероятно, переболело гораздо больше людей.

Напоминаем, президент Гарвардского университета Лоуренс Баков с женой Адель выздоровели от COVID-19 и согласились сдавать кровь, антитела с которой будут использовать для создания терапевтического препарата для больных коронавирусом.