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COVID-19 и Джонсон: Как себя чувствует больной коронавирусом премьер Британии

COVID-19 и Джонсон: Как себя чувствует больной коронавирусом премьер Британии
07:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В связи с улучшением состояния Джонсон заявил о том, что идет на поправку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого 6 апреля госпитализировали из-за инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, идет на поправку.

Об этом сообщил представитель резиденции премьер-министра, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр продолжает делать очень хороший прогресс", — заявил спикер.

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Перед этим, 10 апреля, в его офисе сообщили, что Джонсон снова "встал на ноги", тогда как британские газеты писали, что он смотрит фильмы и читает присланные ему письма.

27 марта Джонсон заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. 5 апреля его госпитализировали, а 6 апреля перевели в реанимацию. 9 апреля его перевели в обычную палату.

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Великобритания, Борис Джонсон, Covid-19.
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