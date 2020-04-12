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В Италии за сутки скончался 431 человек с COVID-19

В Италии за сутки скончался 431 человек с COVID-19
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Италии за сутки умерло 431 пациентов с коронавирусом.

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 431 пациента, заразившегося коронавирусом, сообщают в воскресенье в управлении гражданской обороны страны.

Специалисты отмечают, что это - самый низкий показатель в Италии с 19 марта.

Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем в субботу.

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В общей сложности, в стране обнаружили 156 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.

Напоминаем, количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 619 человек. Всего с начала вспышки умерли более 19,4 тысяч человек, заявил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

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Италия, Пандемия, Коронавирус, COVID-2020.
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