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Суббота, 11.04.2020
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COVID-19 в Италии: погибло более 19 тыс человек, более 152 тыс - инфицированы (Видео)

COVID-19 в Италии: погибло более 19 тыс человек, более 152 тыс - инфицированы (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф

Новости мира:В связи с распротсранением коронавируса в Италии уже более 600 человек стали жертвами заболевания за последние сутки и более 19 тыс умерли с начала вспышки.

Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 619 человек. Всего с начала вспышки умерли более 19,4 тысяч человек, заявил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество заразившихся коронавируса, по состоянию на 10 апреля превысила 152 тысячи человек, за последние сутки зафиксировали 3 381 новых случаев болезни, фиксирующих теоретическое снижение распространения COVID-19.

С начала эпидемии умерли 19 468 человек (в том числе за сутки зафиксировали 619 смертей, данный показатель вырос по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 32 534 человека, на интенсивной терапии находится 3 381 человек, количество которых уменьшается уже восьмые сутки подряд.

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К примеру, 10 апреля сообщалось о смерти — 570 человек.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими. 

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Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.

По всей Италии закрыли большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом. 

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"Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержкой нашей экономики, нашей производственной сети, состоящей из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровья итальянцев".

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Италия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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