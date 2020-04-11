Польская эпидемия: более 6 тыс случаев COVID-19, 208 смертей

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше общее количество зараженных насчитывает уже более 6000 человек.

По состоянию на 11 апреля в Польше заразились коронавирусом 6356 человек, из которых 208 человек погибли, а 375 вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"В общем, число зараженных лиц составляет 6356 человек, из них 208 человек умерли. Все случаи положительные, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Отмечается, что в больницах страны находятся почти 2,5 тыс. зараженных коронавирусом, на карантине - более 166 тыс., в эпидемиологическим надзором - более 31 тыс., а вылечились 375 человек.

На сегодня в стране проведено около 125 тыс. тестов на выявление коронавируса. При этом 4,7 тыс. тестов проведено в военных лабораториях.

За последние сутки польская полиция проверила состояние соблюдения режима карантина более 133 тыс. человек и выявлено 290 случаев его нарушения.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в субботу сообщил, что страна все еще находится на этапе роста количества заражений. Он отметил, что Польше все еще угрожает "итальянский сценарий". Многое будет зависеть, в том числе, и от соблюдения гражданами всех введенных ограничений во время пасхальных праздников.

По словам министра, в Польше есть 10 тыс. койкомест, которые готовы принять пациентов, а также 1,6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, Польша закупила еще 1 тыс. таких аппаратов и ожидает их доставку.

Напомним:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.