Тела умерших оставляли на улице: В Эквадоре рекордное количество случаев COVID-19

В Эквадоре в сутки зафиксировали рекордный рост количества больных COVID-19 — 2196 новых случаев, при общем количестве в 7161 человек. Большинство случаев зафиксировано в городе Гуаякиль и провинции Гуаяс, где тела умерших от коронавируса остались лежать на улицах, где их должна была забрать власть.

Об этом сообщает СNN.

"Эквадор сообщил о существенном скачке числа новых случаев коронавирусной инфекции — 2196 случаев за последние 24 часа, что привело к общему числу случаев — 7161", — сообщили в СМИ.

Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

"Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране — Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью", — указано в сообщении.

#Ecuador | Citizens have posted this photo on their social media accounts. A person who died from #COVID19 is in the middle of an avenue in Guayaquil. The banner says: "We have called 911 and there is no help!" Users insist that burial services are collapsed. #Coronavirus pic.twitter.com/iY27iSLtM5

— teleSUR English (@telesurenglish) April 4, 2020