Тела умерших оставляли на улице: В Эквадоре рекордное количество случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Эквадоре сильно возросло количество зараженных на COVID-19.

В Эквадоре в сутки зафиксировали рекордный рост количества больных COVID-19 — 2196 новых случаев, при общем количестве в 7161 человек. Большинство случаев зафиксировано в городе Гуаякиль и провинции Гуаяс, где тела умерших от коронавируса остались лежать на улицах, где их должна была забрать власть.

Об этом сообщает СNN.

"Эквадор сообщил о существенном скачке числа новых случаев коронавирусной инфекции — 2196 случаев за последние 24 часа, что привело к общему числу случаев — 7161", — сообщили в СМИ.

Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

"Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране — Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью", — указано в сообщении.

#Ecuador | Citizens have posted this photo on their social media accounts. A person who died from #COVID19 is in the middle of an avenue in Guayaquil. The banner says: "We have called 911 and there is no help!" Users insist that burial services are collapsed. #Coronavirus pic.twitter.com/iY27iSLtM5 — teleSUR English (@telesurenglish) April 4, 2020

Отмечается, что президент Эквадора Ленин Морено приказал расследовать случаи неправильного обращения с телами людей, умерших от коронавируса.

Также сообщается, что мэр города Гуаякиль Синтия Витери попросила о помощи и раскритиковала правительство, поскольку город является эпицентром вспышки, а у них не было тестов. В результате, люди умирали и не могли пройти тестирование, а места для вскрытия тел не было.

#Ecuador- Bodies are being left to rot on the side of the road as officials struggle to cope with coronavirus deaths in Guayaquil.

At least 150 corpses were left on the street or kept in the homes of grieving relatives in Guayaquil. pic.twitter.com/6TZdGzYzzH — serkankilic993 (@serkankilic9931) April 6, 2020

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.