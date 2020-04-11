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Тела умерших оставляли на улице: В Эквадоре рекордное количество случаев COVID-19

Тела умерших оставляли на улице: В Эквадоре рекордное количество случаев COVID-19
18:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Эквадоре сильно возросло количество зараженных на COVID-19.

В Эквадоре в сутки зафиксировали рекордный рост количества больных COVID-19 — 2196 новых случаев, при общем количестве в 7161 человек. Большинство случаев зафиксировано в городе Гуаякиль и провинции Гуаяс, где тела умерших от коронавируса остались лежать на улицах, где их должна была забрать власть.

Об этом сообщает СNN.

"Эквадор сообщил о существенном скачке числа новых случаев коронавирусной инфекции — 2196 случаев за последние 24 часа, что привело к общему числу случаев — 7161", — сообщили в СМИ.

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Указано, что местная власть отмечает, что хотя прыжок и существенный, но некоторые из случаев инфицирования могли произойти раньше, просто их не обнаружили. От коронавируса умерло 297 человек.

"Большинство случаев зафиксировано в наиболее населенном городе стране — Гуаякиль и провинции Гуаяс, где, по словам местных жителей, медицинские службы перестали функционировать, а трупы умерших пришлось оставить на улицах для сбора властью", — указано в сообщении.

Отмечается, что президент Эквадора Ленин Морено приказал расследовать случаи неправильного обращения с телами людей, умерших от коронавируса. 

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Также сообщается, что мэр города Гуаякиль Синтия Витери попросила о помощи и раскритиковала правительство, поскольку город является эпицентром вспышки, а у них не было тестов. В результате, люди умирали и не могли пройти тестирование, а места для вскрытия тел не было.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Эквадор, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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