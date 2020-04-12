Новости мира:В Черногории задержали митрополита Амфилохия, который нарушил правила карантина.

В черногорской Подгорице полиция задержала митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и еще 20 человек, преимущественно священников, из-за нарушения решения правительства о запрещении собраний.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что их задержали из-за нарушения решения правительства, которым в связи с коронавирусом запрещены все собрания.

"На сайте митрополии обнародовали видеозапись богослужения, на котором видно несколько десятков священников и монахинь, среди которых есть и миряне", - говорится в сообщении.

Официальный представитель полиции заявил, что прокуратура после допроса установит, идет ли речь о нарушении общественного порядка или о незаконном действии.

Из-за COVID-19 в Черногории запрещены все массовые собрания. Вирусом заболели 267 человек, трое умерли.

В Сербии от коронавируса умер один владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал самоизоляции, несколько священников находятся в критическом состоянии.