Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий рассказал о проекте "Большое строительство дорог"
Криклий рассказал о проекте "Большое строительство дорог"
Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое
Главные события недели
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Изготовляет светильники: Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине
Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине

В Черногории задержали митрополита Амфилохия

В Черногории задержали митрополита Амфилохия
23:36 Вс, 12 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Черногории задержали митрополита Амфилохия, который нарушил правила карантина.

В черногорской Подгорице полиция задержала митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и еще 20 человек, преимущественно священников, из-за нарушения решения правительства о запрещении собраний.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что их задержали из-за нарушения решения правительства, которым в связи с коронавирусом запрещены все собрания.

"На сайте митрополии обнародовали видеозапись богослужения, на котором видно несколько десятков священников и монахинь, среди которых есть и миряне", - говорится в сообщении.

Официальный представитель полиции заявил, что прокуратура после допроса установит, идет ли речь о нарушении общественного порядка или о незаконном действии.

Из-за COVID-19 в Черногории запрещены все массовые собрания. Вирусом заболели 267 человек, трое умерли.

В Сербии от коронавируса умер один владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал самоизоляции, несколько священников находятся в критическом состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протест, Сербия, Полиция, Церковь, Черногория, СПЦ, Амфилохий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
03 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
04 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
05 Оцените свои профессиональные навыки с помощью легкого теста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Австрии: более половины инфицированных выздоровели
В Австрии коронавирус победили уже почти 7 тысяч человек
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь