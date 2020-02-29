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Глава УПЦ МП возглавил "церковный протест" в Черногории

Глава УПЦ МП возглавил "церковный протест" в Черногории
18:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава УПЦ (МП) Онуфрий возглавил масштабный протест сербской церкви в Черногории.

Тысячи людей вышли в субботу в столице Черногории Подгорице на протест Сербской православной церкви против закона, который, как они считают, лишит СПЦ церковной собственности, а возглавлял ходу митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Массовое мероприятие было организовано в честь праздника Симеона Мироточивого. Люди в колонне размахивали сербскими флагами и церковными знаменами, а также останавливались, чтобы помолиться.

После богослужения Онуфрий сказал, что Черногория - интересная страна, известная во всем мире своей красочной природой, богатой культурой и исключительной архитектурой из разных эпох.

"Сегодня мы молим Бога, чтобы преследования церкви было прекращено, чтобы зло сердец отошло, и наступил мир", - сказал глава УПЦ (МП).

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Посольство Украины в Черногории 27 февраля опубликовало заявление по поводу анонсированного визита главы УПЦ (МП) в страну, заявив, что митрополит Онуфрий не уполномочен выражать взгляды большинства православных верующих Украины или Православной церкви Украины.

"Понимая важность соблюдения принципа отделения церкви и государства, мы считаем неуместным, чтобы представитель церкви, которая является неотъемлемой частью Русской православной церкви, митрополит Онуфрий, комментировал внутренние проблемы Черногории от имени украинцев, тем самым ставя под угрозу существующие дружеские отношения между украинским и черногорским народами ", - заявило посольство на Facebook.

Протесты в Черногории начались с декабря после принятия закона, который позволяет государству получить собственность религиозной общины, если она не может доказать, что эта собственность принадлежала ей до 1918 года.

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Сербская православная церковь считает закон дискриминационным. По мнению СПЦ, его целью является захватить ее имущество в Черногории.

Сербская православная церковь является крупнейшей конфессией в Черногории, маленькой страны с населением 620 тысяч человек.

Президент Черногории Мило Джуканович в пятницу обвинил Сербию и Россию в использовании православной церкви для подрыва независимости страны, ее членства в НАТО и попыток вступить в Евросоюз.

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Сербия, УПЦ МП, Протесты, Черногория, Онуфрий.
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