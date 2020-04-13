Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра МВД Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения, в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, 48-часового комендантского часа в 31 городе.

Как сообщает BBC, жители узнали о комендантском часе за несколько часов до того, как мера вступила в силу. В связи с этим в продуктовых магазинах образовались большие очереди, так как граждане не были к нему готовы. Это повысило риски распространения инфекции, за что Сойлу подвергся критике.

"Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями", — написал Сойлу в своем Twitter.

Он также извинился перед турецким народом и президентом страны Реджепом Тайтипом Эрдоганом.

Эрдоган отставку Сойлу не принял, сообщает телеканал NTV.

В заявлении турецкого лидера говорится, что глава МВД, который был назначен на эту должность вскоре после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, успешно исполнял свои обязанности и сыграл важную роль в борьбе с терроризмом.

Напомним, комендантский час был объявлен с 11 апреля в 30 городах и на территории всей провинции Зонгулдак в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. До 00:00 жителям запретили покидать свои дома. Ограничение распространилось в том числе на Анкару, Стамбул и Анталью.

По последним данным в Турции зарегистрировано почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 1198 — оказались смертельными.