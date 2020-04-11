В Турции уменьшается количество инфицированных коронавирусом в реанимации

Новости мира:В Турции за сутки провели более 30 тысяч тестов на коронавирус.

В Турции от COVID-19 умерли 1006 человек в сутки в результате проведения 30 864 тестов выявлено 4747 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает собкор Укринформа.

"Количество ежедневных тестов превысило 30 тысяч. Количество лабораторий возросло до 106. Показатель количества пациентов, которые попадают в реанимацию, продолжает уменьшаться. Мы поддерживаем уровень скорости выздоровления пациентов. Данные свидетельствуют, что в ближайшие дни этот показатель будет увеличиваться", - сообщил министр.

Всего за сутки проведено 30 864 тестов, 4747 из них дали положительный результат. Количество умерших за сутки - 98, за весь период - 1006. Выздоровел 281 человек, в целом - 2423 человека. Всего было проведено 307 210 тестов, общее количество выявленных случаев инфицирования - 47029. Сейчас в реанимации находится 1667 человек.

Напоминаем, в Турции по состоянию на 8 апреля под усиленными карантинными мерами находилось население в 45 провинциях (из 81). Под общими карантинными ограничениями - 156 населенных пунктов, из них - 2 админцентра районов, 6 малых городов, 92 села, 47 микрорайонов, 9 хуторов.

Сегодня введены усиленные карантинные меры в четырех прибрежных районах провинции Балыкесир, что на западе Турции.