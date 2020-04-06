Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

Из Турции в Украину прибыл паром с 35 гражданами на борту

Смотрите фото (4)
Из Турции в Украину прибыл паром с 35 гражданами на борту
14:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту, все они пройдут 14-дневную обсервацию.

В понедельник из Турции в Украину паромом "Карасу – Черноморск" прибыли 35 украинцев, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту. Граждане Украины смогли вернуться на Родину при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле", - сообщили в пограничном ведомстве.

Согласно информации, первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов заболевания не выявлено.

После этого пограничники начали оформление пассажиров и водителей.

"Согласно решению Правительства указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия. Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест", - рассказали в ведомстве.

Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники.

Турция эвакуировала более сотни своих граждан из Украины

"Как отмечает Генеральное консульство Украины в Стамбуле - в условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности в Турции, эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Как известно, за несоблюдение или нарушение карантинных ограничений в Стамбуле уже наложено административных взысканий в виде штрафа на 2.141 человека.

В Турции заявили, что провели успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.

Граждане Украины, которые находятся сейчас в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, организован паром домой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Турция, Госпогранслужба, Черноморск, Эвакуация украинцев, Караса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
05 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь