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Пандемия: Октоберфест под угрозой срыва

Пандемия: Октоберфест под угрозой срыва
06:33 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Октоберфест-2020 скорее всего отменят из-за ситуации с Covid-19.

Октоберфест в 2020 году в Баварии могут отменить из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Несмотря на то, что до праздника остается еще полгода, премьер отметил, что фестиваль, скорее всего, придется отменить в связи с эпидемией коронавируса.

"Я очень скептически настроен по этому поводу и с трудом могу представить, что событие такого размера можно будет провести [учитывая обстоятельства]", - отметил он.

Октоберфест, традиционный фестиваль пива, происходит в Баварии в октябре. На него ежегодно съезжаются тысячи людей со всего мира.

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В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 130 450 человек, за последние сутки зафиксировано 3569 новых случаев.

Ежедневное количество новых случаев увеличилось более чем тысячу по сравнению с предыдущим днем, и растет второй день подряд.

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Германия, Бавария, Октоберфест, Маркус Зедер, Covid-19.
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