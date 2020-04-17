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Пятница, 17.04.2020
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В Грузии запретили передвижение в легковых автомобилях

В Грузии запретили передвижение в легковых автомобилях
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Грузия с 17-го по 21 апреля полностью запрещает передвижение на легковых автомобилях.

В Грузии с 17 апреля из-за пандемии коронавируса COVID-19 запрещают движение легковых автомобилей.

Запрет будет действовать до 21 апреля, он не затронет грузовые перевозки и службы доставки. 

"Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки и все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки", — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

Также с завтрашнего дня в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение этого решения возлагается на юридические лица - владельцев закрытых пространств. За нарушение - штраф в 15 тысяч лари.

Церкви в Грузии на Пасху останутся открытыми, несмотря на коронавирус

В Грузии сейчас, по данным портала worldometers, 348 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, 76 — выздоровели.

В мире по состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 145 533 человек. 

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Грузия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Грузии.
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