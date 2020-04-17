В Бельгии - свыше 5 тысяч жертв COVID-19

Общее количество жертв коронавирусной болезни в Бельгии достигло 5136.
Об этом сообщает RTBF.
За последние сутки от коронавируса в Бельгии погибли 313 человек - 114 в больницах, 199 - в домах престарелых.
Также за минувшие сутки было диагностировано 1329 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 36 138 человек.
В течение суток с симптомами болезни госпитализированы 320 человек. В то же время 399 человек смогли покинуть больницу.
В Бельгии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европейском Союзе и власти объясняют это тем, что они предоставляют полные данные.