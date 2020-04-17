Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

В Бельгии - свыше 5 тысяч жертв COVID-19

В Бельгии - свыше 5 тысяч жертв COVID-19
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Минздрав Бельгии зафиксировал 313 новых жертв коронавируса COVID-19.

Общее количество жертв коронавирусной болезни в Бельгии достигло 5136.

Об этом сообщает RTBF.

За последние сутки от коронавируса в Бельгии погибли 313 человек - 114 в больницах, 199 - в домах престарелых.

Коронавирус: Болгария закрывает столицу на карантин

Также за минувшие сутки было диагностировано 1329 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 36 138 человек.

В течение суток с симптомами болезни госпитализированы 320 человек. В то же время 399 человек смогли покинуть больницу.

В Грузии запретили передвижение в легковых автомобилях

В Бельгии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европейском Союзе и власти объясняют это тем, что они предоставляют полные данные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь