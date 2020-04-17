Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

Восстановление европейской экономики: в ЕС приняли важное решение

Восстановление европейской экономики: в ЕС приняли важное решение
22:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Депутаты Европарламента приняли пакет мер для поддержки экономики стран ЕС.

Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19, включая выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

В принятой в пятницу резолюции ассамблея приветствовала фискальные меры ЕС и поддержку ликвидности для борьбы с пандемией.

"Помимо того, что уже делается, Европе нужен массивный пакет мер по восстановлению экономики, который будет финансироваться за счет увеличения долгосрочного бюджета (MFF), существующих фондов и финансовых инструментов, а также выпуска "бондов восстановления", гарантированных бюджетом ЕС", - говорится в резолюции.

Британские ученые активно ищут лекарство от COVID-19

В то же время депутаты считают, что эмиссия бондов не должна включать обобществления существующего долга, а должна быть сосредоточена на будущих инвестициях. Стержнем пакета нужно сделать Европейский "Зеленый курс" и цифровизацию, чтобы дать толчок экономике.

Члены Европарламента выступают за создание постоянно действующей Европейской системы перестрахования безработицы и формирование Фонда "коронавирусной" солидарности ЕС на сумму не менее 50 млрд евро. Средства фонда будут использованы для поддержки здравоохранения во время нынешнего кризиса и последующих инвестиций в отрасль.

COVID-196: за сутки во Франции скончались почти 800 человек

Извлекая уроки из кризиса COVID-19, европарламентарии предлагают наделить институты ЕС полномочиями для действий при возникновении трансграничных угроз для здоровья, увеличить в ЕС производство лекарств, медицинских материалов и оборудования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Экономика, Европарламент, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
02 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ (Видео)
Зеленский заявил, что Украина нуждается в помощи МВФ
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь