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Британские ученые активно ищут лекарство от COVID-19

Британские ученые активно ищут лекарство от COVID-19
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Великобритании начались крупнейшие в мире испытания препаратов для лечения COVID-19.

Самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19 проходит в Великобритании, сообщает газета The Guardian.

В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Задача проекта - оценить степень эффективности тех или иных препаратов.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.

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Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета - специалист по инфекционным заболеваниям и глобальному здравоохранению.

В рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир.

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Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.

Хорби подчеркивает, что его группа вряд ли найдет "чудодейственное средство".

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"Я думаю, что мы должны умерить ожидания людей в отношении этих лекарств. Возможно, что некоторые из них действенны, но, вероятно, эффект от них будет незначительным", - сказал Хорби.

Он отметил, что ученые хотят выявить препараты, действительно помогающие при COVID-19, а затем исследовать их комбинации, которые могут оказаться действительно эффективными.

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Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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