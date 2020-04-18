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В Грузии - 15 новых случаев COVID-19

В Грузии - 15 новых случаев COVID-19
10:54 Сегодня Телеграф

Новости мира:Число заражений коронавирусом COVID-19 в Грузии выросло до 385.

Медики в Грузии за истекшие сутки выявили еще 15 человек с коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 385.

Об этом сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в карантине находятся 5 тыс. 53 человека, в стационарах - 527 человек, выздоровели 84 пациента, скончались трое.

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На лечение пациентов с коронавирусом в Грузии перепрофилированы 44 больницы.

Напомним, в мире по состоянию на 08:00 субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

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Грузия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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