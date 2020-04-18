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В Бельгии зафиксировали почти 300 новых смертей от COVID-19

В Бельгии зафиксировали почти 300 новых смертей от COVID-19
13:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс.

За минувшие сутки в Бельгии среди инфицированных COVID-19 скончались 290 человек, что довело общее число летальных исходов зараженных коронавирусом до 5453, сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

За сутки были госпитализированы 303 новых пациента с коронавирусом. За тот же период из больниц выписаны 387 вылечившихся.

По последним данным, в стране заняты инфицированными коронавирусом больными 5069 коек. Среди госпитализированных 1119 находятся в отделениях интенсивной терапии, это на 21 пациента меньше, чем накануне.

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За прошедшие сутки в Бельгии выявлены 1045 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений с начала эпидемии достигло 37183.

Вирусолог Андре призвал тех, кто почувствовал симптомы заражения коронавирусом, в первую очередь срочно изолироваться от других людей в ожидании врача. Он отметил, что проведенный опрос показал, что 80% больных, почувствовав симптомы, продолжали находиться в повседневных контактах с другими.

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По его словам, правильное поведение людей при заражении помогает медикам эффективнее бороться с эпидемией.

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Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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