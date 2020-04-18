Преодоление кризиса: Европарламент поддержал "коронабонды"

Новости мира:Глава Европарламента стал на сторону идеи !коронабондов" и распределения долга между странами ЕС.

Президент Европарламента Дэвид Сассоли поддержал идею введения "коронабондов" - долговых обязательств ЕС, включая заимствования на внешних рынках, которые будут направлены на поддержку стран-членов во время кризиса вследствие COVID-19, с последующим распределением долговых обязательств между всеми членами Евросоюза.

Такая информация следует из заявления Президента Европарламента, которое он сделал по итогам пленарного заседания, завершившегося вчера в Брюсселе при виртуальном присутствии большинства из депутатов.

"Очень важно, что Парламент высказался подавляющим большинством в поддержку мощного плана экономического восстановления для Европы. Это означает использование всех имеющихся ресурсов для стимулирования экономики, включая бонды на восстановление, возможность финансирования на международных рынках для нашего общего восстановления", - отметил Сассоли.

17 апреля, во время пленарного голосования Европарламент почти единогласно поддержал все "антикризисные" предложения Еврокомиссии, включая поправки в бюджет ЕС на 2020 год, предложения по защите фермеров и рыбаков, а также о предоставлении большей гибкости национальным правительствам и финансовым учреждениям в обращении со структурными и инвестиционными фондами ЕС.

В то же время, резолюция Европарламента относительно совместных мероприятий ЕС в преодолении кризиса COVID-19 получила неоднозначную реакцию депутатов Европарламента и распределила голоса: "за" проголосовали 395 депутатов, "против" - 171, еще 128 - воздержались. Главным вопросом, который разделил мнения европейских политиков, стала именно идея "коронабондов", либо общих долговых "кризисных" обязательств для мобилизации ресурсов для восстановления экономики после завершения пандемии и связанных с ней ограничительных мер.

Резолюция также содержит положения, что "бонды на восстановление должны быть гарантированы европейским бюджетом", и предлагает усилить показатели Многолетней финансовой перспективы ЕС (MFF) с учетом такого требования.

В заявлении по итогам голосования этой резолюции Президент Европарламента подтвердил, что видит "коронабонды" как долговые обязательства, которые будут использоваться в интересах отдельных стран, наиболее нуждающихся в такой помощи, и на основе европейской солидарности распределяться между всеми странами ЕС.

"Мы должны обеспечить, чтобы цена, которую несет каждая страна в преодолении кризиса, отныне была общей. Нам нужна какая-то форма для многосторонности в том, что касается будущих долгов, которые будут аккумулированы в план восстановления", - сказал Сассоли.

Он выразил намерение представить упомянутую резолюцию как общую позицию Европарламента на виртуальной встрече лидеров стран ЕС 23 апреля текущего года.