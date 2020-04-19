Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
Привлекли вертолеты: В Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов пожара
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Ящук - о выборах президента УПЛ: Я независимый кандидат
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 апреля

Сербия планирует открыть страну: Вучич рассказал о плане

Сербия планирует открыть страну: Вучич рассказал о плане
14:57 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сербия объявила план открытия страны, в том числе - гостиниц и аэропортов.

Сербия объявила план ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92, о нем в субботу вечером рассказал президент страны Александр Вучич.

По его словам, со вторника открываются автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.

Строители смогут начать работать на полную силу со вторника.

Кроме того, комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером со вторника.

Эпидемия в Польше: от коронавируса за сутки умерли 350 человек

Людям старше 65 лет, которым сейчас совсем запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома три раза в неделю по одному часу в день.

С 27 апреля, если ситуация с пандемией будет оставаться стабильной, открываются другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах.

Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

Коронавирус в РФ: за сутки зафиксировали еще более 6 тыс случаев заболевания

Открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородных перевозок, а также контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов запланировано на период с 4 по 11 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, Коронавирус, Александр Вучич, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 19 апреля
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Лучшие СМС поздравления с Пасхой 2020: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь