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Пандемия COVID-19: в Турции заявили о нововведении

Пандемия COVID-19: в Турции заявили о нововведении
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Турции обязали туробъекты пройти сертификацию на отсутствие коронавируса.

В Турции желающие обслуживать иностранных туристов отели, рестораны, кафе, сувенирные лавки, аэропорты должны будут получить сертификаты на отсутствие коронавируса.

Об этом сообщает газета Turizm Gunlugu.

"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой объявил о нововведении - сертификации на отсутствие коронавируса, которую должны пройти отели, рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины. Мера предпринята для привлечения иностранных туристов после открытия страны, которое запланировано на конец мая. Предполагается, что сертификация туробъектов должна быть завершена к этому сроку", - пишет издание.

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Как отмечает газета, сертификация будет добровольной, однако отказавшиеся ее проходить не смогут обслуживать иностранных гостей. Среди обязательных правил, которые должны будут соблюдать объекты для получения сертификата - социальное дистанцирование, регулярная санобработка, проверка здоровья персонала и его обеспечение средствами индивидуальной защиты, а также появление в штате риск-менеджера, который должен знать, как действовать в случае вспышки эпидемии.

Предполагается, что компании будут обязаны предъявить сертификат по запросу туриста.

По словам Эрсоя, внутренний туризм может быть запущен уже в конце мая, поскольку число заболевших становится все меньше, а это значит, что пик пандемии позади.

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Министр туризма считает, что восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом быстро улучшается. Следом идут страны Центральной Европы и некоторые североевропейские государства, которые тоже быстро восстанавливаются и могут открыть свои границы после середины июня.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Туриция.
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