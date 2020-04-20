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Во Франции - свыше 20 тысяч смертей от COVID-19

Во Франции - свыше 20 тысяч смертей от COVID-19
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Минздраве Франции рассказали, сколько граждан погибли от коронавируса.

За время с начала эпидемии Covid-19 во Франции число летальных исходов больных с коронавирусом достигло, как минимум, 20265, сообщил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон в понедельник на пресс-конференции в Париже.

За последние сутки скончались 547 инфицированных коронавирусом.

Госпитализированы в настоящее время 30584 пациента, в том числе 1465 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения поступили 208 человек, теперь в них находятся 5683 пациента в тяжелом состоянии. Но число больных в реанимационных отделениях снижается 12-й день подряд.

COVID-19 в Италии: число новых случаев снизилось

За время эпидемии 37409 человек вылечились в больницах.

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 114657 случаев заражения коронавирусом.

"Несмотря на введенные строгие правила изоляции и все принимаемые для борьбы против Covid-19 меры, эпидемия до сих пор остается еще очень смертоносной и нельзя ослаблять усилий", - отметил Саломон.

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Он подчеркнул, что эпидемия в стране еще далека от завершения, ее уровень смертности превышает все ранее имевшие место эпидемии гриппа, и борьба против коронавируса нуждается в мобилизации всех сил.

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Все по теме:

Франция, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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