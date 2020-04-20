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В Австрии обнаружили, что плазма здорового человека лечит от COVID-19

В Австрии обнаружили, что плазма здорового человека лечит от COVID-19
22:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии выздоровел пациент, которому влили плазму крови исцеленного от COVID-19.

В земельной больнице - университетской клинике города Грац (Австрия) выздоровел тяжелобольной COVID-19 пациент, которому перелили плазму крови человека, уже вылечившегося от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает в понедельник Австрийское агентство печати APA.

"В земельной больнице - университетской клинике Граца выздоровел первый инфицированный коронавирусом пациент, которому влили плазму крови пациента, уже выздоровевшего от COVID-19. Лекарства против коварного вируса SARS-CoV-2 до сих пор нет, но антитела, содержащиеся в плазме крови уже выздоровевших людей, могут помочь тяжелобольным победить инфекцию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у 36-летнего мужчины 11 марта диагностировали инфицирование новым коронавирусом. У него были повышенная температура и одышка, не проходившие в течение нескольких недель, после чего его госпитализировали в университетскую клинику. У мужчины было воспаление легких и он страдал синдромом дефицита антител, у него были очень высокие параметры воспаления и он нуждался в кислороде.

11 апреля пациенту дали первую дозу с плазмой крови донора, ранее выздоровевшего от COVID-19. В целом мужчине влили две дозы по 200 мл. Через несколько дней состояние пациента улучшилось, и его уже перевели из отделения интенсивной терапии в нормальное отделение.

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На сегодня попытки лечения инфицированных коронавирусом плазмой крови от доноров, выздоровевших от COVID-19, также проводятся в клиниках Тироля и Зальцбурга.

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Все по теме:

Австрия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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