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Во Франции количество смертей от коронавируса превысило 20 тысяч

Во Франции количество смертей от коронавируса превысило 20 тысяч
09:27 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Всего с начала эпидемии в стране умерли 20 255 человек в связи с вирусом - 12 553 в больницах и 7 752 - в домах престарелых.

Франция в понедельник официально зарегистрировала более 20 тысяч смертей от коронавируса, став четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли этот порог.

Об этом говорится в суточной статистике, обнародованной министерством здравоохранения.

За последние 24 часа во Франции зафиксировано 547 случаев смерти в больницах и домах престарелых от COVID-19. Это немного больше, чем за прошедшие сутки, когда было зарегистрировано 395 случаев смерти.

В то же время количество новых госпитализаций продолжает медленно сокращаться шестой день подряд. Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах составляет 30 584 человек.

В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев COVID-19

Количество людей, находящихся в реанимации, уменьшается 12-й день подряд и составляет 5 683 человека. Это самое низкое число с 31 марта.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилась на 1,8% до 114 657.

Франция находится на жестком карантине уже почти пять недель и должна начать отменять некоторые ограничительные меры с 11 мая.

По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек. Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека.

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Все по теме:

Франция, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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