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Испанская эпидемия: от COVID-19 умерли уже более 21 тыс человек (Видео)

Испанская эпидемия: от COVID-19 умерли уже более 21 тыс человек (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании количество жертв возросло до более чем 21 000 человек.

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 430 человек, в общем погибли более 21,2 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигла более 204 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 3 968 новых случаев инфицирования.  

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С начала эпидемии умерли 21 282 человека (в том числе за сутки — 430, показатель снизился по сравнению с прошлыми днями), а 82 514 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры. 

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (57,9 тысяч человек) и Каталония (43,1 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (111 случаев) и Мелилья (105 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил на прошлой неделе, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

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"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", — подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.

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Испания, Жертвы, Смерть, Карантин, Коронавирус.
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