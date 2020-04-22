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Вводят "масочный режим": Румыния ослабляет карантин

Вводят "масочный режим": Румыния ослабляет карантин
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Румынии планируют отменить карантин и ввести обязательный "масочный режим".

Президент Румынии Йоханнис объявил об отмене ряда карантинных ограничений с 15 мая и введении "масочного режима" в общественных местах.

Об этом сообщает Romania Insider.

"После 15 мая мы отменим ограничения в отношении людей, поэтому мы сможем передвигаться в публичных местах, не показывая заявление о том, куда или зачем едем", - заявил Йоханнис. 

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Он вышел к журналистам в защитной маске и заявил: "Именно так мы будем выглядеть после 15 мая, находясь (в защитных масках - ред.) в закрытых общественных местах и в общественном транспорте". 

По его словам, эта мера не ограничена во времени.

"Мы сможем отказаться от ношения масок, возможно, в следующем году, когда эта пандемия будет под контролем и не будет риска заражения", - заявил румынский президент. 

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В то же время после 15 мая в стране будут продолжать действовать определенные ограничения, в частности запрет на проведение публичных мероприятий и собраний. 

Сейчас правительство страны работает над поэтапным планом послабления, который будет внедрен после 15 мая.

Этот план будет включать в себя открытие школ и возобновление экономической деятельности, особенно в сильно пострадавших секторах, таких как розничная торговля и услуги.

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Румыния, Маски, Карантин, Коронавирус.
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