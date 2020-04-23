Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Последнее десятилетие стало самым жарким в истории Европы

Последнее десятилетие стало самым жарким в истории Европы
06:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений.

2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S).

"В 2019 году среднегодовая температура в Европе была самой высокой из зафиксированных и близка к показателям 2014, 2015 и 2018 годов. Она была теплее средней почти по всей Европе. Центральные и восточные регионы видели наибольшее превышение температуры, она была прохладнее средней только в небольшой части северной Европы", - говорится в отчете.

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым по крайней мере с 1979 года, с температурами в некоторых областях на 3-4 градуса Цельсия выше нормы.

Исследование: высокий уровень диоксида азота в воздухе влияет на тяжесть коронавируса

Две интенсивные тепловые волны в июне и июле принесли рекордные температуры в некоторых европейских странах.

"Ежегодные показатели как минимальных, так и максимальных ежедневных температур были выше среднего почти везде в Европе, а максимальные температуры, как правило, показывали большие аномалии, чем минимальные", - говорится в отчете.

Льда не будет: Северный Ледовитый океан растает к 2050 году

В 2019 году наблюдалось наибольшее количество солнечных часов по крайней мере с 1983 года, немного выше значения за 2015 год.

Аномальные ежегодные значения продолжительности солнечного света были крупнейшими в районе от северной Франции до центральной Европы и большей части Восточной Европы.

Служба C3S работает в рамках Программы Коперника Европейского Союза, которой руководит Еврокомиссия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Европа, Глобальное потепление, C3S.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
04 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
05 Как правильно носить медицинскую маску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус
Более 710 тысяч людей в мире победили коронавирус
Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь