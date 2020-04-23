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Премьер Финляндии ушла на удаленную работу

Премьер Финляндии ушла на удаленную работу
13:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава финского правительства, чтобы перестраховаться, перешла на дистанционную работу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин с четверга начала работать удаленно из своей резиденции Кесяранта.

Об этом говорится в заявлении канцелярии финского премьер-министра.

"Вчера в среду 22 апреля в конце рабочего дня премьер-министру сообщили, что в тесном кругу сотрудника, работавшего в Кесяранте на прошлой неделе, был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что у сотрудника резиденции нет симптомов, и он со среды находится на карантине.

Во время работы в резиденции этот сотрудник не имел встреч с премьер-министром, ее семьей или аппаратом премьера, поэтому вероятность инфицирования Санни Марин низкая.

Марин, однако, сдаст тест на коронавирус. Сейчас у нее нет симптомов заболевания.

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Сегодня через механизмы удаленного доступа Санна Марин примет участие в видеоконференции лидеров Евросоюза.

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Все по теме:

Финляндия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Санна Марин, Covid-19.
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