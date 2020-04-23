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Во ВМА выступили против масочного режима

Во ВМА выступили против масочного режима
14:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что установленное обязательство на ношение масок - неправильное решение.

Председатель совета Всемирной медицинской ассоциации считает введение масочного режима неправильным шагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Председатель совета Всемирной медицинской ассоциации, немецкий врач Франк Ульрих Монтгомери считает неправильным шагом решение властей в тех городах и странах, которые решили обязать всех носить маски в общественных местах.

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"Сам я ношу маску, как проявление воспитанности и солидарности, однако, по моему мнению, установленное обязательство - неправильное решение", - сказал он в интервью Rheinische Post.

По его словам, если люди носят маску - у них может неправильно сложиться впечатление, что соблюдать дистанцию при таких условиях немаловажно. Если маску использовать неправильно - это может даже создавать дополнительные риски.

Всемирная медицинская ассоциация - международная независимая конфедерация профессиональных медицинских ассоциаций, основанная в 1947 году.

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Ранее сообщалось, что Парижская медицинская академия, наоборот, призывает как можно скорее ввести масочный режим во Франции. По мнению специалистов, это поможет уменьшить риск распространения вируса людьми, которые не имеют симптомов.

Напомним, сегодня все 16 федеральных земель Германии ввели масочный режим или анонсировали такое решение.

23 апреля, в Германии зафиксировано 148 046 подтвержденных заражений коронавирусом. Последние три дня количество новых случаев увеличивается. С начала эпидемии в стране умерли уже 5094 больных, выздоровели - 103 000 больных

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Все по теме:

Маска, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, VMA, Медицинская маска, Covid-19, Всемирная медицинская ассоциация, Франк Ульрих Монтгомери.
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